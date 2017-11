Heinz-Plastics Böhm ausgezeichnet

Bei der Verleihung des Deutschen Verpackungspreises in Berlin wurde Heinz-Plastics Böhm in der Kategorie Neues Material ausgezeichnet. Zusammen mit Werner & Mertz, dem Grünen Punkt und Clariant Plastics & Coatings hatte Heinz-Plastics Böhm Kunststoffverschlüsse aus 100 Prozent recyceltem Polypropylen entwickelt. Damit ist es gelungen, aus Haushaltsverpackungsabfällen, also dem "Gelben Sack", ein Polypropylen-Re-Granulat zu fertigen, das die sehr hohen Anforderungen an einen Klappdeckelverschluss erfüllt. Steffen Meinel, Geschäftsführer von Heinz-Plastics Böhm, freut sich über die gelungene Zusammenarbeit. Die neunmonatige intensive Entwicklungsarbeit habe sich gelohnt. Denn so konnte ein weiteres Kunststoffmaterial für den technischen Kreislauf von Verpackungsmaterialien erschlossen werden, das nun beim Frosch Zitronenreiniger Anwendung finde. red