Heinz-Glas ehrt 94 Beschäftigte für Treue

Es ist Tradition bei der Heinz-Gruppe, dass Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt werden. Am Freitag war es wieder soweit: 94 Beschäftigte wurden für 45, 40, 30, 25, 20 und 10 Jahre Betriebszugehörigkeit und insgesamt fast 2000 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.



Heinz: Die nächste Krise kommt

Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste von Carl-August Heinz, der die Ehrungen der Jubilare vornahm, die seit 45 und 40 Jahren seinem Unternehmen die Treue halten. Zu jedem seiner langjährigen Beschäftigten fiel ihm eine kleine Geschichte oder Anekdote ein. Trotz des sehr erfreulichen Anlasses fand er auch mahnende Worte. Er warnte vor zu viel Euphorie in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Es sei die Aufgabe der Unternehmensführung, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. "Die nächste Krise kommt bestimmt", prophezeite Heinz.

"Wenn man sich wohl fühlt, bleibt man bei einer Firma", meinte Betriebsratsvorsitzender Reiner Löffler, der seit 30 Jahren bei Heinz-Glas ist und sich bei den Geehrten für ihre Treue bedankte. Jeder Mitarbeiter sei eine Schraube in dem großen Getriebe des Unternehmens. "Jeder Mitarbeiter ist wichtig!" Ebenso wichtig sei Weiterbildung im Betrieb.



"Keine Selbstverständlichkeit"

Holger Kempf von der IG BCE betonte, dass langjährige Betriebszugehörigkeit heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Oft sei dies auch aufgrund prekärer Beschäftigungsverhältnisse nicht möglich. Umso schöner sei deshalb der Anlass, eine Jubilarehrung begehen zu dürfen. Dieser zeige auch die Wertschätzung des Arbeitgebers für den Beitrag der Arbeitnehmer zum Unternehmenserfolg.

Bürgermeister Peter Ebertsch betonte, dass die Jubilarehrung ein wichtiger Meilenstein in der Arbeitsgeschichte eines jeden Beschäftigten sei. Jeder einzelne habe seinen ganz persönlichen Anteil zum Unternehmenserfolg beigetragen. Das Unternehmen Heinz-Glas habe sich aus kleinen Anfängen stetig weiterentwickelt und sei im In- und Ausland anerkannt und erfolgreich. "Für meine Gemeinde ist es wichtig, ein solch krisensicheres und erfolgreiches Unternehmen im Ort zu haben", so der Bürgermeister, der sich für die Standorttreue bedankte. Seinen besonderen Dank richtete er an Carl-August Heinz für seine Verbundenheit und Liebe zur Heimat. Im Anschluss wurden die Ehrungen von Carl-August Heinz, Frank Martin, Virginia Elliot, Steffen Meinel und Melanie Fiedler vorgenommen.

45 Jahre: Edgar Bänsch, Elisabeth Herrmann, Romy Stiehler, Norbert Müller.

40 Jahre: Cordula Böhm, Roland Keim, Alfred Krischke, Siegbert Ruß, Raif Ezer, Bemd Kuhrmann, Karoline Trebes.

35 Jahre: Stefan Fehn, Heike Grünbeck, Lorenz Martin, Elfi Müller, Jens Stärker.

30 Jahre: Gerd Konrad, Heiko Martin, Thomas Weber, Ingo Scherbel.

25 Jahre: Frank-Michael Daubitz, Simone Götze, Murat Guemues, Marco Kühnert, Claudius Löffler, Danny Pechthold, Michael Prasser, Jochen Pusch, Volkmar Huwe, Savas Karakus, Jürgen Sembach, Andre Müller, Hans-Joachim Spanntig, Bernd Biedler, Mike Streit, Mike Anders, Rene Lepke, Marco Sesselmann.

20 Jahre: Andre Fröba, Nancy Grothe, Loretta Herrmann, Jan Krannich, Andre Leipold, Edmonde-Nicolae Preyer, Ralf Schönfelder, Sedefoglu Sebahat, Sandra Sittner, Markus Trebes, Nicole Treber, Steffen Matthäi, Ibrahim Tekin, Heiko Morawe, Patrick Oesteritz, Sylvia Werner, Michael Wolff, Andreas Sommer, Marco Fiedler. Marcel Pröscholdt, Frank Schneider, Steffen Lippmann, Ralf Müller;

10 Jahre: Matthias Amthor, Patrick Fehn, Kevin Fröba, Patrick Jäger, Dietmar Laetsch, Jens Langheinrich, Dominic Müller, Marion Rosenbusch, Robin Schönfelder, Andreas Schülein, Stefan Spinn, Matthias Wittmann, Jürgen Halter, Michael Schaller, Diana Bayerl, Ramona Günther, Sven Wilhelm, Uwe Bauersachs, Bernd Breiting, Jürgen Künzel, Danny Kufner, Ive Meusel, Frank Prötzel, Thomas Scheler, Manuel Eichhorn, Johannes Töppler, Christian Müller, Kerstin Zielke, Ralf Lipfert, Steven Graf, Andi Matthes, Elfriede Fehn, Sabino Sasso. vs