Heimvorteil für TSVler

Am Sonntag sind die Staffelsteiner Faustballer wieder im Einsatz. In der Adam-Riese-Halle spielen ab 10 Uhr die Männer in der Landesliga Ost. Zu Gast sind der DJK FV Ursensollen und der SV Hof. Nach dem durchwachsenen Start vergangene Woche wollen sich die Badstädter nun in Bestform präsentieren und sich zwei Siege sichern.

Ab 14 Uhr startet die zweite Frauenmannschaft in ihre Hallenrunde in der Landesliga Ost. Zu Gast sind der TV Hallerstein und der TV Stammbach. Zu beiden Spielen ist der Eintritt wie immer frei.

Die "Erste" der Frauen gastiert in der Bayernliga beim TV Eibach. Die Staffelsteinerinnen wollen gegen den Gastgeber sowie den TV Mantel-Weiher-hammer punkten. spo