Heimstärke bestätigt

Obwohl beide Mannschaften einige Stammakteure ersetzen mussten, sahen die Zuschauer ein auf ansprechendem Niveau stehendes Kreisklassen-Spiel. Mit dem "Dreier" nach dem 4:3-Erfolg bleiben die Weichendorfer Fußballer seit sechs Partien unbesiegt und bewahrten zugleich ihren Heimnimbus sowie die gute Position in der Spitzengruppe. Der Aufsteiger SV BW Sassendorf verlor nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage erstmals wieder.

Bereits in der 1. Min. schraubte sich Oliver Ohland nach einer von Tobias Mößner getretenen Ecke hoch und köpfte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Weichendorfer in das Gäste-Gehäuse. Aber die Hausherren konnten sich nur zwei Minuten über die frühe Führung freuen. Der Sassendorfer Spielertrainer Dominik Stöhr schnappte sich den Ball, ließ einen Gegenspieler aussteigen und setzte die Lederkugel zum 1:1 ins rechte Eck.

Die Sassendorfer agierten in der Folgezeit recht mutig und verzeichneten auch einige gute Chancen, der SVW hätte sich in dieser Phase über einen Rückstand nicht beschweren brauchen. Doch mit etwas Glück ging der Vorjahreszweite mit 2:1 in Führung. Der ansonsten starke Gäste-Coach Dominik Stöhr setzte den Ball in der 35. Min. aus kurzer Distanz in die eigenen Maschen. Die Weichendorfer konnten sogar noch vor dem Seitenwechsel nachlegen. Oliver Ohland setzte in der 42. Min. einen Abpraller aus nächster Nähe zum 3:1 über die Linie.

Kurz nach Wiederanpfiff vergab Oliver Ohland die mögliche Vorentscheidung. Mit dem Rücken zum Tor drehte er sich am "Fünfer" um, zog sofort ab, aber Torwart Marco Schmitt parierte per Fußabwehr. Einen von Adrian Pfister verursachen Foulelfmeter verwandelte Matthias Morgenroth zum Anschlusstreffer für die "Blau-Weißen". Es folgte eine Drangperiode der Gäste, die aber nichts Zählbares einbrachte. Besser machten es die Gastgeber mit ihrem vierten Treffer zum finalen 4:2, das der eingewechselte Leo Hilfenhaus mit einem Flachschuss markierte.

Der Weichendorfer Trainer Manfred Drozd resümierte nach dem Spiel: " In der letzten Saison hatten wir einige Siele dabei, in denen wir gut gespielt, aber nur einen Punkt geholt haben. Eine Partie wie heute ist mir lieber. Wir spielten zwar nicht ganz so gut, holten aber den Dreier." Gäste-Coach Dominik Stöhr zollte seiner Mannschaft "Respekt vor ihrer kämpferischen Leistung, die einen Punkt als Belohnung verdient hätte".