Heimspieltag mit Spitzenspiel Erster gegen Zweiter

Beim zweiten Heimspieltag der Volleyballerinnen der TSG Weisendorf kommt es am Samstag in der Mehrzweckhalle zum Spitzenspiel der Kreisklasse Nord, zudem steht ein kleines Derby gegen Höchstadts Dritte an. Auch die weibliche U18 hat bei ihrem zweiten Bezirksklasse-Auftritt in Schwabach hohe Hürden, die ersten Drei sind unter sich.



Frauen, Kreisklasse Nord

Die Gastgeberinnen treffen als ungeschlagener Tabellenführer auf die SpVgg Greuther Fürth, die - ebenfalls noch ohne Punktverlust - auf Rang 2 steht. Allerdings haben die Kleeblatt-Städterinnen erst einen Spieltag, also zwei Partien absolviert. Die TSG-Damen müssen hoch konzentriert ans Werk gehen, um ihre weiße Weste zu wahren. Zum Auftakt spielt Weisendorf ab 14 Uhr gegen den TC Höchstadt III, der im Hinspiel Ende September deutlich bezwungen wurde.



Weibliche U18, Bezirksklasse

Die Jugend spielt am Sonntag um 10 Uhr in Schwabach als Tabellenführer gegen die direkten Verfolger VC Katzwang-Schwabach II und Post-SV Nürnberg, alle sind bisher ohne Satzverlust. Ein kleiner Vorteil könnte sein, dass die TSG im ersten Match Schiedsrichter ist und das direkte Duell der ebenfalls noch ungeschlagenen Gegner beobachten kann.

Indes nimmt das Weisendorfer Hobby-Team am Sonntag mit einer Mixed-Mannschaft am Pauls-Cup in Spardorf teil. rol