Heimspiel für den Post-SV

Am morgigen Samstag (14 Uhr) empfangen die Tischtennisspieler des Post-SV Bamberg (7.) zu ihrem ersten Heimspiel in dieser Saison der Oberfrankenliga den Tabellenvorletzten TTC Neunkirchen in der Halle II des Dientzenhofer-Gymnasiums. Während die Bamberger in den ersten vier Auswärtspartien mit einer Bilanz von 3:5 Punkten recht durchwachsen in die Liga gestartet sind, haben die Gäste mit 0:6 Zählern eine noch dürftigere Ausbeute zu Buche stehen. Der Post-SV Bamberg kann voraussichtlich in Bestbesetzung antreten. Besonders in den Eingangsdoppeln wollen die Bamberger "Postler" den Grundstein zum Heimerfolg legen, denn der TTC Neunkirchen konnte lediglich eines von neun Doppeln in den ersten drei Spielen für sich entscheiden. fz

Post-SV Bamberg: Schäfer, Lorek, Raum, Zebunke, Luger, Rädlein