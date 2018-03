Heimleiterin wünscht sich mehr Mitarbeiter

Eine sechsköpfige Delegation der SPD-Stadtratsfraktion und des Ortsvereins Herzogenaurach besuchte unlängst die Seniorenresidenz Curanum in der Tuchmachergasse. Die Gesprächspartnerin von Seiten der Seniorenresidenz war die Leiterin Silke Hein, die SPD war unter anderem vertreten durch Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff, den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, Curd Blank, und durch den Sprecher des kommunalpolitischen Arbeitskreises, Ulrich Welz.

Das Haus beherbergt im Erdgeschoss eine vollstationäre Pflegeabteilung mit 20 Betten und bietet in den oberen Stockwerken die Vermietung von 23 seniorengerechten Apartments an. Die Seniorenresidenz ist im Besitz der Korian-Gruppe, einer der großen europäischen Anbieter mit 715 Einrichtungen.



Geringe Fluktuation

Im Vergleich zu anderen Pflegeheimen ist die Einrichtung recht klein, dafür aber überschaubar und familiär geführt. Stolz ist die Heimleitung auf die geringe Fluktuation der Mitarbeiter. Die Pflegebedürftigen sind hauptsächlich im Pflegegrad 3 bis 5, so dass eine sehr pflegeintensive Betreuung geleistet wird. Für die Aufnahme in das Pflegeheim existieren lange Wartelisten. Die Bedürftigen weichen oft auf andere Einrichtungen der Korian-Gruppe aus, um dann später in die Tuchmachergasse wechseln zu können.



Zehn Prozent unter dem Bedarf

Ein Problem sind laut der Heimleitung die zu niedrigen, vorgegebenen Pflegeschlüssel (das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Bedürftigen). Die Anzahl der Mitarbeiter in dieser Einrichtung liege etwa zehn Prozent unter dem eigentlichen Bedarf und stelle für die Pflegenden eine große Belastung dar. Gelobt wurde die gute Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Herzogenaurach bei der Sterbebegleitung.

Die Heimleitung hatte keinen expliziten Wunsch an die Kommunalpolitiker der Stadt. Die Herausforderungen lägen alle im Verantwortungsbereich der Länder bzw. des Bundes und betreffen das Heranführen von jungen Menschen an den Pflegeberuf, die Vereinbarkeit des Pflegeberufs mit dem Familienleben und die Notwendigkeit einer Aufstockung des staatlichen Zuschusses, um für alle Menschen in allen Belangen ein würdevolles Leben im Pflegeheim zu gewährleisten. red