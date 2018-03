Heimatverein zeigt Film über Mühlhausen

Kaiser Heinrich und die Ausnahmen. Die Napoleon-Mühlhausen-Connection. Warum heißt die "Reiche Ebrach" so? Wann sind viele Mühlhäuser nach Amerika ausgewandert? Das und vieles mehr aus der Geschichte des Dorfes erfährt man am Sonntag, 25. März, ab 15 Uhr in der Kulturscheune Mühlhausen am Marktplatz 4. Der Heimatverein Reicher Ebrachgrund zeigt zum zehnjährigen Jubiläum "1000 Jahre Mühlhausen", den Film vom Kinder- und Jugendtheater zur Ortsgeschichte. Gerne werden anschließend auch Fragen beantwortet. red