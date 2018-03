Heimatverein räumt auf

Mit drei Traktoren und einem Privat-Pkw organisierte der Heimat- und Verschönerungsverein Burgebrach heuer wieder eine Aufräumaktion in Wald und Flur. Dabei wurden die Mitglieder auch von etlichen Flüchtlingen aus der Flüchtlingsunterkunft im Ort unterstützt. Wie sich zeigte, war auch dieses Jahr die Aktion notwendig, da innerhalb weniger Stunden insgesamt rund 25 große Säcke Unrat und Müll gesammelt wurde. Nach der Arbeit dankte der Verein den fleißigen Helfern mit einer Brotzeit.

"Auch diesmal wäre es freilich schöner gewesen, wenn die Aktion nicht so erfolgreich gewesen wäre und weniger Müll achtlos in der Umwelt entsorgt werden würde", zog Vorsitzender Mehlhorn ein kritisches Fazit aus der ansonsten gelungenen Aktion, die auch die Hilfsbereitschaft der Flüchtlinge von Burgebrach unter Beweis gestellt habe. red