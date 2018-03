Heimatverein macht im Sinne Horst Ruhnaus weiter

Die größte Dramaturgie schreibt das Leben: Noch vor Wochen hatte der Vorstand des Heimatvereins mit dem gesundheitlich angeschlagenen Vorsitzenden Horst Ruhnau den Ablauf der Jahresversammlung besprochen. Nun war Ruhnau noch vor der Versammlung gestorben.

Wie Zweiter Vorsitzender Hermann Weidner zu Beginn der Jahresversammlung erklärte, wolle man den Heimatverein im Sinne des Verstorbenen fortführen. Zehn Jahre lang sei Ruhnau Vorsitzender gewesen.

Schwerpunkt sei auch in den nächsten Jahren die Betreuung der Burgruine Lichtenstein, das Sauberhalten der Wege und der Anlage sowie die zeitlich aufwendige Arbeit an den Vitrinen. Dazu habe man vor 20 Jahren ein Abkommen mit dem Landkreis Haßberge, dem Eigentümer der Burgruine, getroffen. Ferner würden wie bisher die Geschichte der näheren Heimat, die Kultur, das Erleben der Natur und der Besuch von Burgen und Schlössern auf dem Programm stehen. Zudem wolle man der Basilika Vierzehnheiligen einen Besuch abstatten.

Weil 2017 der Vorstand für zwei Jahre gewählt worden war, werde es heuer zu einer vorgezogenen Wahl des neuen Vorsitzenden kommen, sagte Weidner wissen. Bis dorthin wird er den Verein kommissarisch leiten. Bürgermeister Ralf Nowak dankte dem Heimatverein vor allem für den Dienst in der Burgruine Lichtenstein.

Den Vorschlag von Uli Kuhn, einen Fotowettbewerb für einen Heimatkalender auszuloben, will man im Vorstand diskutieren und an die Öffentlichkeit gehen, falls dies machbar ist. alc