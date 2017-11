Heimatabend mit Polka und Walzer

Der letzte fränkische Heimatabend in diesem Jahr findet am Montag, 13. November, ab 19.30 Uhr im Rossinisaal in Bad Kissingen statt. Veranstalter ist die Bayerische Staatsbad GmbH in Zusammenarbeit mit der ARGE Fränkische Volksmusik Bezirk Unterfranken. Mit dabei sind diesmal der Musikverein Gefäll, der Gesangverein "Harmonie" Gefäll, die Volkstanzgruppe Arnshausen, das Duo Helmut und Daniela. Im Programm haben die Aktiven an diesem Abend unter anderem Polkas, Walzer, Lieder von Ludwig Moritz sowie auch Mundartbeiträge. Foto: Archiv/Peter Klopf