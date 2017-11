Heilige Familie will Geschenke mit Herz

red



Um auch benachteiligten Mädchen und Jungen zumindest an Weihnachten ein Stückchen Freude, Liebe und Hoffnung zu schenken, beteiligt sich der Pfarrkindergarten Heilige Familie wieder an der von humedica und Sternstunden ins Leben gerufenen Aktion "Geschenk mit Herz". Wer diese Aktion untestützen will, kann ein Geschenk im Zeitraum zwischen 13. und 16. November, jeweils von 14 bis 16 Uhr, im Pfarrkindergarten Heilige Familie, Konrad-Adenauer-Straße 24, abgeben. Gepackt werden sollten folgende Dinge: Schreibblock, Stifte, Kuscheltier, Süßes, Zahnpasta, Zahnbürste, warme Mütze oder Schal, Duschgel oder Shampoo. Man kann noch individuelle Gegenstände wie Malbücher, Farbkasten, Spielzeugautos, Haarspängchen oder auch einen persönlichen Weihnachtsgruß hinzugben. Weitere Informationen unter www.geschenk-mit-herz.de