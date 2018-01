Heiko Büschel bleibt Obermeister

Im Mittelpunkt der Versammlung der Zimmerer stand die Wahl eines neuen Innungsvorstands für drei Jahre. Heiko Büschel und Harald Engel stellten sich der Wiederwahl. Aus dem Vorstand der Zimmererinnung schieden wegen Betriebsaufgaben Johann Zeulner und Stefan Leistner aus. Mit einem Bierkrug und einem prall gefüllten Geschenkkorb wurde den beiden für ihre ehrenamtliche Zusammenarbeit gedankt und sie wurden würdig verabschiedet. Stefan Leistner führte die Kassengeschäfte seit 2006 und Johann Zeulner war seit 2001 Schriftführer. Zum neuen Protokollführer wurde Newcomer Paul Krahl gewählt. Für das Amt der Buchführung stellte sich keines der anwesenden Mitglieder zur Verfügung. Aus diesem Grund wird noch zu einer außerordentlichen Sitzung eingeladen, wenn einige Gespräche geführt wurden.



Einiges zu berichten

Obermeister Büschel berichtete vom vergangenen Jahr. Er habe an zahlreichen Informationsveranstaltungen teilgenommen, unter anderen auch am Handwerkergespräch, bei dem die neue Auftragsvergabe besprochen wurde. Er verwies auf die Informationsveranstaltung, die am 7. Dezember ab 13.30 Uhr im Kongresshaus zu diesem Thema stattfindet. Weiter ging er auf den Rahmenvertrag mit der Creditrefom sowie auf die AOK-Gesundheitskarte in Verbindung mit der Kreishandwerkerschaft ein. Der Internetauftritt der Zimmerer sei bayernweit online gestellt und könne abgerufen werden.

Büschel wies auf die Berufsmesse vom 8. bis 9. November in Coburg hin. Die Zimmerer haben beschlossen, wiederum daran teilzunehmen. In einem Stand wollen sie auf die handwerklichen Tätigkeiten anhand eines Modells und auf die Arbeiten am Computer hinweisen. Für die Zimmerer-Innung bleibt weiterhin Rolf Schleifenheimer Lehrlingswart und als Vertreter wurde Harald Engel gewählt. kagü