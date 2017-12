Heidrun Preiß arbeitet seit 40 Jahren im Kindergarten

Im Rahmen eines Familiengottesdienstes zum 1. Advent wurde in der Pfarrkirche St. Wolfgang die Kinderpflegerin Heidrun Preiß geehrt. Der Familiengottesdienst wurde von den Mitarbeiterinnen gestaltetet. Ute Fischer-Peterson hatte mit den Kindern die Lieder einstudiert und alle sangen kräftig mit.

Diakon Wolfgang Fehn segnete zu Beginn den Adventskranz und die mitgebrachten Adventskränze und entzündete die erste Kerze. Vor dem Altar lag alles, was der Adventskranz so braucht: Tannengrün, Kerzen, Sterne und farbige Bänder. In der Predigt ging Diakon Fehn auf das Sonntags-Evangelium ein. Wir sollen wachsam sein. Uns nicht von der Werbung und der Vorfreude auf die Geschenke blenden lassen. Das Geschenk ist die Geburt und Wiederkunft Jesu Christi. Vor dem Segen wurde dann Kinderpflegerin Heidrun Preiß geehrt. Diakon Fehn verlas die Ehrenurkunde des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales.

Staatsministerin Emilia Müller dankt für 40 Jahre Wirken in der katholischen Kirche als Kinderpflegerin. Sie spricht Preiß ihren Dank und ihre Anerkennung für die geleisteten treuen Dienste aus. Diakon Fehn übergab die Urkunde und einen Blumenstrauß. Dann überbrachten einige Kinder persönliche Wünsche und überreichten ihr einzeln Blumen, zu einem 40er Strauß. Elternbeiratsvorsitzende Judit Deimer dankte für die 40 Jahre Arbeiten in der Stockheimer Einrichtung.

Auch Claudia Baumann schloss sich den Dankesworten an. In einer Zeit vieler Veränderungen, auch und gerade im Kindergartenbereich, sei es eine ständige Herausforderung für das Personal, die inhaltlichen und äußeren Rahmen zu schaffen. Sie wünschte der Jubilarin noch weitere gute Jahre und eine gute Zusammenarbeit im Stockheimer Kindergarten. red