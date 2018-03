Heidi Lehnert serviert in Bischberg eine "Komödie mit Tiefgang"

Bischberg — "King Kongs Töchter" heißt das durchaus kuriose Theaterstück von Theresia Walser, das demnächst in Bischberg aufgeführt wird. Die Premiere findet am Freitag, 16. März, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal (Holsteinweg) statt.

Bei dem Stück handelt es sich um "eine Komödie mit Tiefgang", sagt Heidi Lehnert, die zusammen mit Benjamin Bochmann professionell Regie führt. Lehnert ist freischaffende Schauspielerin und Regisseurin. In Bamberg ist sie unter anderem im "Chapeau Claque" und im "Brentano-Theater" sowie als Lehrbeauftragte für dramatisches Gestalten an der Otto-Friedrich-Universität tätig. Das besondere an "King Kongs Töchter" seien laut Lehnert die äußerst interessanten Charaktere und deren persönliche Entwicklungen.

Das Stück handelt von drei Altenpflegerinnen, die ihrem tristen Alltag entfliehen wollen und ihre Patienten töten, wobei sie jeden Mord als Hollywoodereignis inszenieren. Über ein Jahr lang haben die Schauspieler mit Hilfe der Regisseure an der Inszenierung von "King Kongs Töchter" gearbeitet. Ziel sei es, dem Publikum eine niveauvolle Unterhaltung zu bieten, sagt Lehnert. Dazu hätten manche Darsteller "echt schräge Einfälle" gehabt.



Kartenvorverkauf

"Frech und frivol, humorvoll und hoch emotional", so wird die Aufführung im Vorfeld vom "Bühnentreff Bischberg" angekündigt. Von einer gesellschaftspolitischen Satire über die Altenpflege ist die Rede. Darsteller sind Martina Baumann, Eva Baumüller, Heike Geißler, Johannes Hoh, Christina Hümmer, Gerlinde Lamprecht, Reinhold Lauß, Ines Neumeister, Nina Westphal-Stein und Stephan Schilling. Karten gibt es vorab bei Optik Hümmer in Bischberg und an der Abendkasse.