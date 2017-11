Heidelsteigschule und Frauenhaus beschenkt

Weihnachten, oder vielmehr die Bescherung, fand für die Heidelsteigschule und das Bamberger Frauenhaus bereits Mitte November statt: Der Lions Club Bamberg-Michelsberg hat traditionell am beliebten Antikmarkt Bratwürste verkauft und dank großzügiger Sach- und Geldspenden einen stattlichen Betrag für gute Zwecke erwirtschaftet.

Die Spenden wurden nun offiziell an die beiden Einrichtungen übergeben. 1000 Euro gehen an das Frauenhaus, dort soll die Generalsanierung der Einrichtung unterstützt werden, damit auch weiterhin ein harmonisches und wohnliches Zuhause für die Betroffenen geboten werden kann.

Die Heidelsteigschule bekommt 500 Euro, die sie für die "Roten Eulen", die von Schülern gefertigt wurden und für Weisheit und Vielfalt stehen, verwenden werden. red