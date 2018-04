Hegeschau in Ebelsbach

Ihre Hegeschau veranstaltet die Kreisgruppe Haßfurt im Bayerischen Landesjagdverband am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr im Bürgersaal in Ebelsbach. Forstdirektor Hans Stark gibt als Jagdberater des Landkreises Haßberge die "Statistik über Wildvorkommen und Abschusszahlen" bekannt. Die Trophäen sind dabei schon vor Veranstaltungsbeginn zu besichtigen.

Im Mittelpunkt stehen auch einige Vorträge. Andreas König aus Freilassing spricht über die "Schonzeitaufhebung im Forstamt Sailershausen" sowie

über das "Forschungsprojekt Energiegehalt der Rehwildnahrung in Bayern". Der Leiter des Veterinäramtes Haßberge am Landratsamt, Werner Hornung, teilt neueste Erkenntnisse zur Lage der "Afrikanischen Schweinepest" mit. gg