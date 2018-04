Hegeschau der Hegegemeinschaft

Die Hegeschau der Rotwildhegegemeinschaft "Bayerische Rhön" für das Jagdjahr 2017/2018 findet am kommenden Samstag, 7. April, ab 13 Uhr in der Thulbatalhalle in Thulba statt. Hegegemeinschaftsleiter Dr. Wiese gibt an diesem Nachmittag einen Erfahrungsbericht aus der Rotwildhegegemeinschaft Odenwald. Danach werden die Trophäen besprochen. sek