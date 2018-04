Hegeschau beim Jagdverband

Die öffentliche Hegeschau des Altlandkreises Bad Brückenau findet am Freitag, 6. April, im Gasthaus Zum Biber in Speicherz statt. Mit der Vorbereitung und Durchführung der Hegeschau ist die Kreisgruppe Bad Brückenau des Landesjagdverbandes Bayern beauftragt. Auch Ehrungen stehen an diesem Abend auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr. sek