Heftiger Crash auf der Mühlenstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden und Verkehrsbehinderungen ist es am frühen Montagabend auf der Staatsstraße 2243 zwischen Kalchreuth und Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) gekommen.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Eckental fuhr die sogenannte Mühlenstraße und wollte in die Staatsstraße nach links einbiegen. Er übersah jedoch dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 41-Jährigen aus Neunkirchen am Brand und bog in die Straße ein. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 41-Jährige sowie sein 52- jähriger Beifahrer wurden mittelschwer beziehungsweise leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße an der Kreuzung zeitweise komplett gesperrt werden und es kam eineinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde teilweise über Dormitz umgeleitet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.