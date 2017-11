Hebelspuren am Baustellencontainer

In der Zeit von Samstag, 28. Oktober, bis Dienstag, 7. November, haben bislang unbekannte Täter in Forchheim versucht, die Baustellencontainer in der Hainstraße aufzuhebeln. Dabei entstand am Blech ein Sachschaden von 300 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wendet sich an die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefon 09191/7090-0.