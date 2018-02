HCE will gegen Minden den nächsten Schritt machen

Ein guter Bekannter des HC Erlangen gastiert mit dem TSV GWD Minden am heutigen Donnerstag in der Nürnberger Arena. Ab 19 Uhr wollen die Tabellennachbarn in der Handball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen.



HC Erlangen -

TSV GWD Minden

"Wir haben in den vergangenen Spielzeiten oft mit dem GWD die Klingen gekreuzt und uns viele enge Begegnungen geliefert. Aufgrund der Hinspielpleite in Minden haben wir etwas gutzumachen", sagt der verletzte HCE-Rückraumschütze Nicolai Theilinger zum bevorstehenden Duell. Nach der überzeugenden Aufholjagd in Lemgo und der dabei gezeigten Moral wollen die Erlanger heute an diese Leistung anknüpfen.

"Wir wollen von Beginn an die Handbremse lösen und vor heimischem Publikum noch eine Schippe drauflegen. Wichtig ist, dass wir den Kampf gegen diese robuste Mannschaft annehmen und uns beweisen", betont Trainer Adalsteinn Eyjolfsson. Der 40-jährige Isländer kann - abgesehen von Theilinger - personell aus dem Vollen schöpfen.

"Die Jungs haben unter der Woche fokussiert an den Dingen gearbeitet, die noch nicht ganz funktioniert haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen weiteren Schritt nach vorn machen", sagt der Coach.

Der Rivale aus Minden spielt eine routinierte Saison. Das Team von Trainer Frank Carstens entschied sechs seiner 21 Spiele für sich. Ebenso oft trennten sich die Ostwestfalen unentschieden von ihren Gegnern. "Minden hat eine eingespielte, gute Mannschaft, die sowohl über gute Distanzschützen als auch spielerische Klasse verfügt", erklärt Eyjolfsson. Mit Christoffer Rambo und Marian Michalczik hat "Grün-Weiß Denkersen" gleich zwei Spieler in seinen Reihen, die in dieser Saison schon mehr als 80 Tore erzielt haben.



Kellner-Transfer rückt näher

Indes tut sich etwas bei einem potenziellen Neuzugang des HCE. Seit Wochen wird spekuliert, dass Benedikt Kellner im Sommer vom fränkischen Rivalen HSC Coburg in die Hugenottenstadt wechselt. Dass der 19-Jährige ein Angebot der Coburger ausschlug, gibt den Gerüchten neue Nahrung. "Wir wollten Bene einen Profi-Vertrag für die kommende Saison anbieten, da sein jetziger Perspektivvertrag ausläuft. Stipendienangebote aus Erlangen für sein angestrebtes Medizinstudium lassen allerdings seine berufliche Zukunft in den Vordergrund rücken", erklärte der Geschäftsführer des Zweitligisten, Steffen Ramer. red