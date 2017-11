HC will nachlegen

Wollen die Handballer des HC 03 Bamberg (4.) in der Spitzengruppe der Bezirksoberliga bleiben, zählt im Heimspiel gegen den TV Gefrees (5.) am Samstag (18 Uhr) in der Halle an der Ohmstraße nur ein Heimsieg. Beim HSC Coburg III (9.) ist die SG FV 1912 Bamberg/TV Hallstadt (11.) ebenfalls am Samstag (14 Uhr) gefordert. Am Sonntag (17 Uhr) haben die Bezirksoberliga-Handballerinnen des HC 03 Bamberg (5.) den TV Münchberg (2.) an der Ohmstraße zu Gast.



Bezirksoberliga, Männer

HC 03 Bamberg - TV Gefrees

Das ungefährdete 31:23 im Bamberger Derby dürfte abgehakt sein, jetzt will der HC 03 nachlegen. Es geht nun gegen den TV Gefrees, der mit drei Pluspunkten weniger direkt hinter der Mannschaft von Trainer Matthias Roppelt in der Tabelle rangiert.

HSC Coburg III -

SG 12 Bamberg/TV Hallstadt

Wegen der zeitigen Anwurfzeit sind Reichert und Soleymani nicht in Coburg dabei. Da auch Philipp Schardt bis Ende Dezember fehlt, ist die rechte Seite diesmal nominell unbesetzt. Auf der Spielmacherposition wird Nicolai, der wegen seiner blauen Karte zwei Spiele Sperre bekam, von Treubert ersetzt, der seine Chance nutzen will. Es geht mit drei Auswechselspielern zur sehr jungen und schnell aufspielenden Coburger Mannschaft. Die SG will es diesmal besser machen und ein Spiel auf Augenhöhe zeigen. Dass diese Partie schwer wird, haben die Coburg gegen Marktleuthen/Niederlamitz gezeigt, als sie mit sieben Spielern aus der A-Jugend-Bundesliga gewannen. Da die "Dritte" am Samstag als einzige Coburger Mannschaft spielt, ist davon auszugehen, dass sie nicht ersatzgeschwächt sein wird. Trotzdem ist sich die SG ihrer eigenen Stärken bewusst und kann in Coburg gewinnen, wenn sie die Leistung aus den Heimspielen abruft und die Leichtsinnsfehler im Angriff vermeidet.



Bezirksoberliga, Frauen

HC 03 Bamberg -

TV Münchberg

Nach dem 23:16 gegen Marktleugst sind die HC-Damen auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt. Auch gegen den TV Münchberg soll ein Sieg gelingen. Ehemals in der Landesliga zu Hause, spielt der TV in seiner zweiten Bezirksoberligasaison souverän auf und lebt vor allem von Denise Hüttel, die im Schnitt zehn Tore macht. Mit einer kompakten Abwehr und viel Kampfgeist wollen die Bambergerinnen die Punkte behalten. "Wenn im Angriff die technischen Fehler minimiert werden, sind wir kaum zu halten", sagt die Bamberger Kapitänin Antonia Balles. red