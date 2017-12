HC lädt zum Jugendturnier

Am Wochenende starten die Jugendmannschaften des HC Forchheim in die Wintersaison. Nach der langen Pause haben sich die meisten Jugendteams erst in dieser Woche zu Trainingseinheiten getroffen. Gut, dass gleich ein erster Leistungsvergleich ansteht, denn zum siebten Vorbereitungsturnier hat sich der HC in allen Altersklassen von E- bis B- Jugend Gegner geladen, die ebenfalls die Möglichkeit suchen, sich vor dem Rundenstart zusammenzufinden und warmzuspielen.

Aber es wird für die Organisatoren schwieriger, das Feld vollzubekommen, einige Teams mussten nach der Anmeldung wieder zurückziehen, weil der Verband schon das erste Schulwochenende dafür hergenommen hat, mit Ligaspielen durchzustarten. Nichtsdestotrotz ist das Teilnehmerfeld gut besetzt, interessierte Zuschauer sind natürlich willkommen.

Das Turnier läuft am Samstag von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr, jeweils in den beiden nebeneinander liegenden Sporthallen der Gymnasien in der Ruhalmstraße.



Saisonstart der A-Jugend

Während E- bis B-Jugend beim heimischen Turnier aktiv sind, beginnt für die A-Jugend-Mannschaften bereits die neue Spielzeit.



Männl. A-Jugend, ÜBOL, HC Forchheim - MTV Stadeln: Am Samstag (17 Uhr, Ehrenbürghalle) starten die A-Junioren des HC in die neue Saison der bezirksübergreifenden Oberliga. In einer durchwachsenen Qualifikationsphase konnte sich die junge Mannschaft unter der Leitung von Trainer Matthias Erlwein für die ÜBOL qualifizieren und bestreitet somit die neue Saison im mittleren Leistungsbereich. Nach der Qualifikationsphase lag der Fokus erst einmal auf vielen Aktivitäten abseits des Felds. So wurde bei Fahrradtouren und Trainingseinheiten auf dem Beachfeld der Mannschaftsgeist gestärkt. Den Abschluss vor der Sommerpause bildete das Rasenturnier in Freising, bei dem die A-Jungs einen zufriedenstellenden vierten Platz (punktgleich mit dem Drittplatzierten) belegten.

Weibl. A-Jugend, ÜBOL, MSG Forchheim/Niederlindach - TSV Altenfurt: Die weibliche A-Jugend des HC Forchheim startet in einer SG mit Erlangen-Niederlindach in die Saison. Der erste Gegner am Samstag (16 Uhr, Seebachgrundhalle in Heßdorf-Hannberg) heiß TSV Altenfurt. men