HC-Herren benötigen Überraschung

Um das Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten, wäre ein Überraschungssieg durchaus hilfreich: Die Handball-Herren des HC Forchheim gastieren in der Landesliga am Samstag um 19.45 Uhr in Münchberg.



Herren, Landesliga

TV Münchberg -

HC Forchheim

Im Hinspiel kassierten die "Flippers" eine deutliche Niederlage (21:28) gegen eine routinierte Truppe, die mit 18:16 Punkten auf Platz sechs zu finden ist. Es muss sich zeigen, wie gut die Forchheimer aus der Faschingspause kommen. Es muss schon alles passen, wenn man als Schlusslicht gegen ein so etabliertes Team wie den TV gewinnen will. Aber unmöglich ist nichts im Handball, und warum sollte das Pendel nicht auch mal zugunsten des HC ausschlagen?



Damen, Bezirksoberliga

HG Amberg -

HC Forchheim

Nächster Anlauf in Sachen Kurskorrektur: Nach dem guten Start in die Rückrunde mussten die "Flippers" vor der Faschingspause mit der Heimniederlage gegen die SG Rohr/ Pavelsbach einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Die nächste Chance, im zähen Mittelfeld der BOL-Tabelle einen direkten Konkurrenten zu überholen, bietet sich bei der HG Amberg (14:16 Punkte) am Samstag um 17 Uhr. Keine leichte Aufgabe für den HC (13:17), der sich gern für die knappe 19:22-Hinspielniederlage revanchieren würde. Es wird alles davon abhängen, ob die Mannschaft es schafft, über die gesamten 60 Minuten eine konstant gute Leistung abzurufen. Es könnte also der nächste Handballkrimi werden für Trainer Ihrke und die Forchheimer Anhänger.



Männer, Bezirksklasse West

TV Altdorf II -

HC Forchheim II

Die HC-Zweite (2./14:2) ist am Sonntag (14 Uhr) beim Rangsechsten (4:18) in Altdorf gefordert. Im Kampf um den Aufstieg wollen die Forchheimer zwei weitere Punkte einfahren. Im Hinspiel gelang dem HC ein ungefährdeter 29:16-Sieg. HC-Coach Daniel Sauer warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.

Weibl. A-Jugend, ÜBOL, TV Roßtal - MSG Forchheim/Niederlindach: Sonntag, 17 Uhr. Männl. B-Jugend, ÜBL, HC Forchheim - MTV Stadeln II: Samstag, 11 Uhr (Berufsschulhalle). Weibl. B-Jugend, ÜBL, MSG Eltersdorf/Forchheim/Niederlindach - TSV Windeck Burgebrach: Samstag, 12.45 Uhr (Berufsschulhalle). Weibl. C-Jugend, ÜBL, SC Eltersdorf - HC Forchheim: Sonntag, 11.45 Uhr (Emmy-Noether-Halle). E-Jugend: 7. Saison-Turnier bei der SpVgg Diepersdorf

am Sonntag ab 10 Uhr. men/fa