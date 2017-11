HC-Frauen siegen im Derby, Männer kassieren derbe Heimklatsche

Die Handball-Frauen des HC Forchheim haben ihre Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht der Bezirksoberliga erfüllt und im Derby gegen den SC Eltersdorf die Oberhand behalten. Die in die Landesliga aufgestiegenen Männer zahlten dagegen mal wieder reichlich Lehrgeld.



Männer, Landesliga

HC Forchheim -

TV Helmbrechts 23:35

16:16 endete die zweite Halbzeit, das klingt eigentlich nach einem spannenden Spiel. Doch das war es mitnichten. Von den Forchheimern kam auch nach dem Seitenwechsel zu wenig, um die unterirdische Leistung der ersten 30 Minuten zu kompensieren. Mit 19:7 hatte Helmbrechts die Gastgeber da überrollt, womit die Vorentscheidung bereits gefallen war. Von den "Flippers" war in Hälfte 1 keine Spur, dafür sahen die Zuschauer in der Realschulhalle unerklärlichen Hühnerhaufen-Handball.

Entsprechend wurden die Hühner von den Helmbrechtser Füchsen regelrecht gerupft. Reihenweise Ballverluste im Angriff und eine viel zu statische Forchheimer Abwehr ermöglichten den Gästen, nahezu beliebig von allen Positionen, aber bevorzugt von außen einzunetzen. Mit einfachen, aber soliden und ballsicheren Aktionen riss der TV immer wieder Lücken in den Defensivverbund des HC. Übernervös und kopflos wirkten die Hausherren, daran änderte auch die Auszeit in der 13. Minute beim Stand von 3:10 nichts. Der Pausenpfiff wirkte fast wie eine Erlösung - für Spieler und Zuschauer gleichermaßen.

Die Kabinenansprache schien zumindest teilweise Wirkung zu zeigen. Die Trefferquote stieg, die Abwehr war nicht mehr ganz so indisponiert. Aber das reichte nicht aus, um die Gäste in Verlegenheit zu bringen. Diese hatten keine Mühe, den Vorsprung zu halten. Mit hängenden Köpfen verließen die "Flippers" die Halle. Die Leistung, vor allem die in der ersten Halbzeit, sollten sie schnell als kollektiven Blackout zu den Akten legen. Zwar fehlten mit Kilian Kiesel, Nic Neumann, Matthias Ochs und nicht zuletzt Stefan Bauer vier Akteure aus der siegreichen Partie in Stadeln, zudem waren weitere Spieler nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, doch all das rechtfertigt einen derartigen Leistungsabfall nicht.

Viel Zeit bleiben Trainerteam und Mannschaft nicht zum Wundenlecken. Schon am Dienstag tritt der HC im ungeliebten Pokalwettbewerb beim MTV Ingolstadt an. In der Liga wartet am Sonntag die Begegnung bei Tabellenführer HSG Lauf/Heroldsberg. red

HC: Müller, Rein - Sitzmann (2), Regelmann, Mückusch (2), Thiel (2/2), Klingert, Stöckl, Engel (1), Radina (7/2), Kist (3), Opitz (6), Fürch



Frauen, Bezirksoberliga

HC Forchheim -

SC Eltersdorf 23:16

Nach drei Niederlagen in Folge feierten die HC-Damen wieder einen Sieg. Gegen Eltersdorf taten sich die Gastgeberinnen schwer, ins Spiel zu kommen. Der SC lag in den ersten zehn Minuten stets mit einem Tor vorne. Erst danach fanden die Forchheimerinnen in die Partie und holten sich die Führung. Allerdings konnten sie das Hoch nicht aufrechterhalten. Zu viele Bälle wurden verworfen und der Angriff war zu unruhig. Das Spiel stagnierte beim Stand von 6:4. Nicht zuletzt die überragende HC-Torhüterin Katharina Heid hielt ihre Vorderleute im Spiel.

Nach der Auszeit von Trainer Thomas Ihrke bauten die "Flippers ihren Vorsprung auf fünf Tore aus, der bis zur Pause Bestand hatte (11:6). Dennoch scheint die Kabinenansprache wie zwei Stunden danach bei den Forchheimer Männern laut gewesen zu sein, denn die Spielerinnen kamen sichtlich motiviert zurück aufs Parkett. Den Eindruck brachten sie aber nur bedingt aufs Spielfeld.



Sieben Tore Abstand bis zum Ende

Die deutlich unterlegenen Gäste durften sich dennoch keine Hoffnungen machen. In der 38. Minute war die doppelte Führung erreicht (14:7). Der Sieben-Tore-Vorsprung pendelte sich bis zur Schlusssirene ein. Die HC-Damen verkauften sich gegen das Schlusslicht deutlich unter Wert. Die Abwehr stand gut und holte viele Chancen, die im Angriff nicht genutzt wurden. Dennoch war der Pflichtsieg wichtig fürs Selbstvertrauen der Forchheimerinnen. red

HC: Heid, Raithel - Hannah Nemeth (4), Theresa Nemeth (1), Gareis, Sauer (3/2), Gößwein (3/2), Heilmann (1), Molls, Schmitt (6/1), Rothenbücher (2), Irnstorfer (1), Hoffmann (2), Kohnen