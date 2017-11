HC 03 und die SG lassen im Angriff Durchschlagskraft vermissen

Aufgrund einer schwachen Leistung mussten sich die Bezirksoberliga-Handballer des HC 03 Bamberg beim Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth II mit 27:30 geschlagen geben. Die SG Bamberg/Hallstadt kassierte eine 19:23-Heimniederlage gegen Gefrees.



Bezirksoberliga, Männer

HaSpo Bayreuth II -

HC 03 Bamberg 30:27

Nach einigen schwachen Leistungen in den letzten Wochen, die dennoch zu Siegen reichten, hat es den HC 03 nun erwischt. Mit jetzt sieben Minuspunkten verloren die Bamberg endgültig den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Verteidigung zeigte sich nicht wach genug gegen die beweglichen HaSpo-Angreifer und fing sich zu Beginn viele Gegentore ein. Nachdem der ungewohnt schwach spielende Herold auf der Mitte durch Haupt abgelöst wurde, kam etwas mehr Struktur ins Spiel. Kustos und Sommer stellten die rechte Abwehrseite der Bayreuther in dieser Phase vor Probleme. "In der ersten Halbzeit war die Angriffsleistung gerade noch okay, aber auch hier haben wir bereits zu viele Fehlpässe gespielt. Das hat Bayreuth natürlich einige einfach Tore ermöglicht. Das größte Problem über die gesamte Spielzeit war die Abwehr. Wir brauchen einfach eine bessere Trainingsbeteiligung, damit die Absprachen und Automatismen funktionieren", analysierte Trainer Roppelt die Ursachen für die Niederlage.

Während die Bamberger die erste Halbzeit noch eng gestalten konnten, nahmen die offensiven Unzulänglichkeiten im zweiten Durchgang Überhand. Die Bayreuther bauten die Führung weiter aus. Für den HC wäre bei einer ordentlichen Leistung tatsächlich mehr drin gewesen. Obwohl die Bayreuther in Abwehr und Angriff einen strukturierten Matchplan hatten, leisteten auch sie sich einige Fehler. Da aber kaum ein Bamberger Normalform erreichte und das Team im Verbund nicht eingespielt wirkte, reichte es in der Schlussphase nur noch für Ergebniskosmetik durch Sommer.



SG Bamberg/Hallstadt -

TV Gefrees 19:23

Die SG-Abwehr stand zu Beginn, und im Angriff setzte der stark aufspielende Hans Diller erste Akzente. Immer wenn man jedoch mit zwei Toren vorn war, fand Gefrees die Antwort und egalisierte den Rückstand (9:9). Durch einige Unkonzentriertheiten der SG gab es Ballverluste. die die Gefreeser eiskalt zum 10:12-Halbzeitstand nutzten.

Auch nach der Pause änderte sich nichts am Spielgeschehen. Die Abwehr der SG stand sicher, jedoch gelangen aufgrund der langsamen Spielweise keine einfachen Tore. Außerdem servierten die Bamberger dem Torwart öfters einfache, halbhohe Bälle. So blieb bis zur 50. Minute der Abstand bei zwei Toren (17:19). Wie so oft im Leben kommt auch noch Pech dazu, wenn es schon kein Glück gibt. Mit einigen Lattentreffern und halbherzigen Würfen aus dem Rückraum gaben die Hausherren das Spiel in die Hände der Gefreeser, die eine Phase mit zwei Hinausstellungen der Hallstädter nutzten, um auf vier Tore wegzuziehen. Damit war dieses Spiel dann auch entschieden. Positiv ist die Abwehr zu erwähnen, die im Vergleich zum Coburg-Spiel deutlich sicherer stand. Im Angriff ist viel Arbeit nötig, um diesen in die gewünschte Form zu bringenn. Nach dem nächsten Spiel gegen Bad Rodach hat die SG dafür dann viel Zeit zur Verfügung, denn die Rückrunde beginnt erst acht Wochen später.

SG Bamberg/Hallstadt: Schraudner, Mellinghoff - Zimmer, Soleymani (2), Fischer (3), Dütsch (2), Kühnl (3), Christa, Reichert, Treubert (1), Diller (5), Reinhart, Korczynski (2/2), Schiewer (1)