Haydn-Werk erklingt

Die Kirchenmusik in den Haßbergen lädt zu einem großen Oratorienkonzert für Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr nach Eltmann in die katholische Pfarrkirche ein. Das Konzert ist mit drei Solisten, dem symphonischen Orchester Würzburg sowie der Kantorei Haßberge für den anspruchsvollen Chorpart besetzt, wie die Kirchenmusik mitteilte.

Joseph Haydns "Die Jahreszeiten" ist das größte Oratorium des Komponisten und knüpft an den Erfolg seines vorhergehenden Oratoriums "Die Schöpfung" an. Das Werk hat viele Züge einer symphonischen Dichtung - viele musikalische Stimmungen erschließen sich dem Zuhörer sofort. Die Komposition ist zum Beispiel oft illustrativ und tonmalerisch: So pfeift ein pflügender Bauer bei der Arbeit das bekannte Thema aus Haydns Sinfonie mit dem Paukenschlag, ein von einem Jäger geschossener Vogel fällt auch musikalisch herunter oder der Sonnenaufgang wird in strahlendem D-Dur eindrucksvoll geschildert.

Die vermittelte Lebensfreude der Musik setzt sich im Anschluss mit einem Glas Wein fort, denn Haydns Oratorium ist trotz religiöser Bezüge sehr weltlich gehalten und vermittelt in Ton und Wort eben diese große Lebensbejahung.

Karten gibt es unter anderem im Vorverkauf in Eltmann im Ritz, Telefon 09522/89970. red