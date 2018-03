Haydn und eine Eigenkomposition

Ein Konzert mit dem Novalis-Quartett findet am Palmsonntag, 25. März, um 19.30 Uhr im Adam-Schneider-Saal in Veitlahm statt. Auf dem Programm stehen "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers" von Joseph Haydn und "Christi Leiden und Auferstehen" von Gotthart Schulz. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Seit seiner Gründung 2003 hat das Novalis-Quartett nicht nur das gängige Repertoire von Haydn bis Schönberg und Kompositionen des 21. Jahrhundert einstudiert, sondern auch eigens für das Ensemble komponierte Streichquartette uraufgeführt, unter anderem von Ulrich Schultheiss, Lorenz Stolzenbach, Christoph Wünsch, Reinhard Pfundt, Jürgen Schmitt, Christophe Sirodeau, Yoichi Usami und Wolfram Graf.

Das Novalis-Quartett war schon zu Gast in verschiedenen großen europäischen Konzertsälen und erfreut sich großer Beliebtheit. Neben dem bekannten Werk von Joseph Haydn "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" von 1786 wird das 2005 für das komponierte Werk "Christi Leiden und Auferstehen" von Gotthart Schulz zu hören sein. red