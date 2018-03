Hawongo kehrt zurück - für den guten Zweck

Schon acht Mal stand die Laienspielgruppe des FC Oberwohlsbach mit ihrem Stück "Scheidung auf dem Bauernhof" auf der Bühne im Sportheim. Alle Vorstellungen waren ausverkauft. Jetzt gibt es eine weitere.

Am Sonntag, 15. April, um 14 Uhr, geben sich die Laienspieler die Ehre auf der Bühne im gerade frisch renovierten Rathaussaal. Es ist eine Benefizvorstellung. Die Schauspieler verzichten daher auf eine Gage. Der Eintrittspreis von acht Euro geht in vollem Umfang an die gemeinnützige "Stiftung unser Rödental".

Der Dreiakter handelt von einem Rosenkrieg. Während die mondäne Bäuerin Sofia (Astrid Langbein) ihrem Gatten Heiner (Andreas Lutz) bei der Scheidung auch noch das letzte Hemd nehmen will, lässt der sich allerhand einfallen, wie er dafür sorgen kann, dass seine künftige Ex-Gattin leer ausgeht.

Einige Schauspieler schlüpfen gleich in mehrere Rollen. Es geht turbulent zu, und aus dem Chaos führt alles zu einem einigermaßen guten Ende, wie es sich für einen Schwank gehört.

Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Rödental (Telefonnummer 09563/9626). In den Pausen erfolgt Bewirtung.

Wer mehr über die "Stiftung unser Rödental" erfahren möchte, findet Informationen dazu im Internet unter www.roedental.de/buerger/burgerstiftung.html.