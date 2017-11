Hautmann wiedergewählt

Der Bezirksvorsitzende des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CSU in Oberfranken (GPA), der frühere Forchheimer Klinikdirektor Reinhard Hautmann, wurde einstimmig bei der Landesversammlung in Aschaffenburg für weitere zwei Jahre in den Landesvorstand gewählt. Er gehört dem Gremium schon seit 25 Jahren an. Seine Hauptaufgabe sieht Reinhard Hautmann nun in der Förderung der Ansiedlung junger Ärzte auf dem flachen Lande. red