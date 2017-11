Hauswand demoliert

Unbekannte demolierten in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr "Am Ziegelbrunn" in Haßfurt eine Hauswand. Hierbei wurde ein Rollladen angesengt und ein Kabel an der Hausrückseite aus der Halterung gerissen. Zudem wurde ein Telefonkabel aus der Hauswand gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei in Haßfurt sucht die Unbekannten und bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270. red