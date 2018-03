Hausverbot gegen Ladendiebin

Als eine Kundin am Mittwoch gegen 16 Uhr, an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Steubenstraße einige Artikel bezahlte, wurden weitere Waren entdeckt, die sie in ihrer Einkaufstasche versteckt hatte und nicht bezahlte. Gegen die 31-jährige Frau wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Sie erwartet eine Anzeige. pol