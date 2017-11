Haushaltsfragen im Kreisausschuss

Der Kreisausschuss des Kreistags Haßberge kommt zu einer Sitzung zusammen. Termin ist am Montag, 27. November, um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt. Haushaltsfragen stehen auf der Tagesordnung mit dem Schwerpunkt Haushaltsrecht und überplanmäßige Aufwendungen. Schwerpunkte sind der

Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht und die Bilanz für 2014. Konkret geht es weiter um das Beteiligungsmanagement: Der Ausgleich eines Jahresfehlbetrages an die Haßberg-Kliniken steht an. Anschließend beginnt eine nichtöffentliche Sitzung. red