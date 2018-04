Haushalt verabschiedet

In sorgfältiger Kleinarbeit hatte Kämmerer Christian Schmidt die von den Gemeinderäten gewünschten Änderungen der Haushaltssatzung in diese eingearbeitet. Die Gemeinderäte in Hallerndorf stimmten der Haushaltssatzung einstimmig zu.



3 Millionen Euro Kredit

Der Verwaltungshaushalt wird damit für 2018 auf insgesamt 7 210 000 Euro und der Vermögenshaushalt auf 6 675 000 Euro festgesetzt. Damit die geplanten Ausgaben des Vermögenshaushaltes auch gestemmt werden können, legten die Gemeinderäte die Höhe der Kreditaufnahme auf 3 390 000 Euro fest.

Die Hebesätze der Gemeindesteuern betragen für die Grundsteuer A (diese betrifft die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) 330 Prozent, die Grundsteuer B für sonstige Grundstücke 330 Prozent und für die Gewerbesteuer 350 Prozent.

Der Kassenkredit ist auf einen Höchstbetrag von 1 000 000 Euro begrenzt. Damit stellten die Gemeinderäte die Weichen für eine handlungsfähige Kommune, konstatierte Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG). Mit der Sanierung der Grund- und Mittelschule in Hallerndorf und dem Neubau des Kindergartens in Trailsdorf investierten die Gemeinderäte in die Zukunft der Kommune, in die Kinder.

Da an einigen Gemeindeverbindungsstraßen auf einer Länge von insgesamt rund 2900 Metern die Bankette eine ordnungsgemäße Entwässerung der Straße verhindern, müssen diese reguliert werden. Das betrifft die Gemeindeverbindungsstraßen von Schnaid zum Kreuzberg, aber auch von Trailsdorf nach Großbuchfeld, erläuterte Bürgermeister Gunselmann.



Auftrag erteilt

Da der Boden in einigen Bereichen nicht einfach auf angrenzende Flächen gebracht werden kann, muss dieser aufgeladen und abtransportiert werden. Die Firma Grell wird diese Arbeiten für insgesamt 2030 Euro durchführen, beschlossen die Gemeinderäte einstimmig.