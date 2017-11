"Hausbesuch" in Baunach

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege setzt seine Veranstaltungsreihe "Hausbesuch" fort - eine Initiative zur Verbreitung qualitätvoller Architektur in Bayern. Unter dem Motto "schauen. erleben. begreifen" wird jeweils an einem Freitagnachmittag von 15 bis 17 Uhr ein Gebäude vorgestellt. Der nächste "Hausbesuch", zu dem alle Interessierten willkommen sind, findet am Freitag, 17. November, von 15 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Lechner-Bräu in Baunach statt. red