Hausbesitzer überrascht Einbrecher

Bislang unbekannte Täter mussten bei ihrem Einbruchsversuch in der Nacht zum Montag im Rödentaler Stadtteil Mönchröden die Flucht ergreifen. Der Bewohner des Hauses überraschte die Einbrecher offensichtlich bei ihrem Vorhaben, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Kurz vor 1 Uhr wachte der Inhaber des Hauses in der Straße "Am Gründlein" von einem Geräusch auf. Als der Mann umgehend nach dem Rechten schaute, entdeckte er, dass jemand offensichtlich versucht hatte, die Haustür gewaltsam zu öffnen. Nach der sofortigen Alarmierung der Polizei suchte diese mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Neustadt und der umliegenden Polizeidienststellen intensiv nach den bislang unbekannten Einbrechern. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Coburg. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0. red