Haus für betreutes Wohnen

Die Bürger sind zur nächsten Sitzung des Stadtrates Gräfenberg eingeladen, die am Donnerstag, 15. Februar, um 19 Uhr im Historischen Rathauses stattfindet. Das Gremium beschäftigt sich mit Bauanträgen unter anderem auf Nutzungsänderung eines bestehenden Pflegeheimes zu einer Einrichtung für betreutes Wohnen sowie auf Aufstockung eines Obergeschosses zur Neuschaffung zweier Tagespflegeeinrichtungen, jeweils in der Straße Im Kirschgarten 8 in der Gemarkung Guttenberg. Außerdem geht es um die Deklaration "Biologische Vielfalt in Kommunen". red