Zur Hauptversammlung am Dienstag, 20. März, um 19.30 Uhr laden die Geschichtsfreunde Unterzettlitz in das Feuerwehrhaus ein. Neben den Berichten steht der Antrag auf Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Im Anschluss wird Anton Köcheler

in einem Vortrag die "Aspekte des karolingischen Landesausbaus am Obermain" näherbringen. red