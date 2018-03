Haupttagung der Feldgeschworenen

Die Haupttagung der Kreisvereinigung der Feldgeschworenen Altlandkreis Hammelburg findet am Sonntag, 6. Mai, in der Festhalle in Sulzthal statt. Die Aufstellung zur Kirchenparade ist um 8.45 Uhr an der Festhalle. Der Festgottesdienst mit Vereidigung neuer Feldgeschworener beginnt um 9 Uhr. Nach der Totenehrung am Ehrenmal wird gegen 10.30 Uhr die Tagung in der Festhalle durch Kreisobmann Peter Hart eröffnet. Laut Tagesordnung sind an diesem Tag auch diverse Ehrungen vorgesehen. sek