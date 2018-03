Hauptstraße und Marktplatz gesperrt

Anlässlich der Stadtmesse "Bauen - Wohnen - Renovieren" sind die Hauptstraße zwischen der Bad- und Steggasse sowie der Marktplatz einschließlich der Bewohnerparkplätze "Am Schlossgraben" am Samstag, 24. März, von 6 bis 18 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für den Aufbau der Messestände muss die Hauptstraße bereits ab Freitag, 23. März, 12 Uhr, gesperrt werden. Die Durchfahrt von der Badgasse zur Hinteren Gasse über den Steinweg bleibt während der Aufbauarbeiten möglich. Durch die Sperrung kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Herzobus-Verkehr. Die Linie 279 wird am Samstag, 24. März, die Haltestellen Marktplatz und Adlerstraße nicht bedienen. red