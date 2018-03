Die HSG Erlangen/Niederlindach hat ihre Auftaktbegegnung der Handball-Bezirksoberliga mit neun Toren Unterschied verloren und ist dennoch das beste von drei Teams, die ihr erstes Spiel in den Sand setzten. Nur eine Mannschaft hat bereits zwei Pleiten kassiert und gastiert am Sonntag um 18 Uhr in der Hannberghalle.



HSG Erl.-Niederlindach -

SV Buckenhofen

Die beiden Niederlagen für die "Buckis" gab es gegen Klubs, die schon im Vorjahr oben mitspielten. Während die Gäste über die Relegation den Aufstieg schafften, ist die HSG mit einem Punkt Vorsprung dem Abstieg entronnen. Angesichts der Frühphase der Saison wäre es aber verfehlt, von einem Vier-Punkte-Spiel zu sprechen. Ein Vorteil für den SVB könnte sein, dass Trainer Detlev Hauer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und wertvolle Tipps haben könnte.