Hauch von Hollywood - im ganz Kleinen

Es hatte einen Hauch von Hollywood, als sich 22 Teenager aus den Dekanaten Michelau und Kronach-Ludwigsstadt in der Jugendbildungsstätte Neukirchen trafen, um Trickfilme zu drehen.

Dabei entstanden fünf beachtliche Kurzfilme, die aus dem Leben der Jugendlichen berichteten. Themen wie Schule und Träume, Probleme der Welt, "Ist er wieder da?" oder auch der "Jahresablauf eines Feldes" zeigen die Vielseitigkeit der Themen. Wenn man bedenkt, dass eine Minute Film etwa 480 Bilder bedeuten, kann man erahnen, was für eine Leistung dahintersteckt, konzentriert in "Stop-Motion-Technik" die Figuren zu verändern und abzufotografieren. Immer wieder gab es auch kleine Pannen, wenn Figuren umkippten oder die Kamera wackelte. Trotzdem wollten einige sogar in den Pausen weitermachen, damit sie möglichst viele Ideen unterbringen konnten.

Belohnt wurde das Ganze am letzten Abend. Die Mitarbeiter hatten eine "Oscar-Verleihung" vorbereitet, mit Präsentation der Filme, festlich gekleideten Laudatoren, und schließlich der Überreichung der Oscar-Nachbildungen für Filmidee, Drehbuch, Kamera, Filmschnitt usw. Jede Gruppe wurde mit einem Preis belohnt und eine Aftershow-Party mit Erinnerungsfotos, Sekt und Musik schloss den Abend ab. Die Filme kann man nun unter "Jugendtage 2017" auf Youtube finden.

Trotzdem bestand das Programm nicht nur aus Trickfilm, abends und in den Pausen gab es Angebote zum Austoben wie Hockey und Spiele. Und an Seele und Geist wurde natürlich auch gedacht: Es gab Andachten, Abendimpulse und am letzten Tag schloss die Freizeit mit einem Gottesdienst zur biblischen Geschichte "Jakobs Traum von der Himmelsleiter" ab. Die Teilnehmer hatten viel Spaß und wünschten sich eine Verlängerung. Im Januar werden neue Mitarbeiter für den Kinder-Zirkus trainiert.