" Was hast du denn am Sonntag vor?", fragt mich mein Freund Rudi. "Nichts", und das ist nichts als die reine Wahrheit. Die Läuferfrau ist zur Kur. In Zahlen bedeutet das 4-2-1: Seit vier Wochen ist sie weg. In der Zeit habe ich zwei Kilo abgenommen. Und eine To-do-Liste mit gefühlten 1000 Kleinigkeiten ist zu erledigen. Läuferisch bin ich zum Nichtstun verdammt. Der Querläufer steckt mitten in der Regeneration zum Leipziger 100er. Die Leichtathletik-WM hilft nur bedingt. Langsam wird es langweilig. Keine langen Läufe mehr, die To-Do-Liste ist abgearbeitet und ich bin immer noch allein zu Haus. "Komm' doch mit nach Roth zum Kirchweihlauf", meint Rudi. Ach, was soll's. Die Regeneration wird meistens überbewertet. Kurzentschlossen bin ich in Roth dabei.



Sonntag. Marktplatz in Roth. 10 Uhr. Der Querläufer steht an der Startlinie. Was wohl heute für eine Zeit herauskommt? Das waren noch Zeiten, als er von Bestzeit zu Bestzeit lief. Seine Konkurrenten klopften ihm anerkennend auf die Schultern. Lang, lang ist's her. Peng, los geht's.



Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Zeit im Alter schneller vergeht. Die forschenden Wissenschaftler behaupten zwar: "Nein, die Zeit vergeht nicht schneller." Ein Praxistest des Querläufers kommt zu einem anderen Ergebnis: "Doch, sie vergeht sogar sehr schnell." Früher brauchte er immer ca. 37 Minuten für zehn Kilometer. Heutzutage sind es mindestens 40. Die Strecke in Roth ist ein Pendelkurs. So kommen mir meine Konkurrenten immer entgegen. Das macht Spaß, wenn man vorne liegt. Aber der Querläufer rennt der Zeit hinterher.



Da kommt mir auch schon Rudi entgegen. Für ihn scheint es optimal zu laufen. Er liegt gut in der Zeit. Bitte sagt mir doch jemand, warum für den einen die Zeit immer kürzer erscheint, während sich bisweilen schon wenige Minuten für mich endlos dehnen können. Der Kirchweihlauf fühlt sich für mich an wie das Warten auf den Bus oder die S-Bahn. Oder die Wartezeit beim Arztbesuch. Es ist schon schlimm mit der Wahrnehmung der Zeit. Wie wird es erst nächste Woche werden, wenn ich zehn mal zehn Kilometer laufe? Leipzig, oje.



Weiter geht es in die nächste Runde. Meine Füße scheinen auf dem Asphalt zu kleben. Die Muskeln schwer wie Blei. Minuten verstreichen im Sekundentakt. Das Training für die 100 Kilometer hat mich langsam gemacht. Die Wissenschaft kennt unterschiedliche Ursachen für die im Alter scheinbar schneller verlaufende Zeit. Die biologische innere Uhr läuft mit zunehmendem Alter langsamer, deshalb wird die physikalische Zeit als schneller empfunden. Kinder haben es da einfacher. Sie entdecken jeden Tag Neues und ständig Unbekanntes.



Nur noch eine Runde. Meine Altersklassengegner entfernen sich immer weiter. Vielleicht denke ich zu viel über die Zeit nach? Doch die Zeit "verrinnt" unaufhaltsam. Zu schnell. Die 40-Minuten-Grenze ist längst abgehakt. Ob die 45 unterschritten wird, ist zweifelhaft. Jetzt keine Hektik aufkommen lassen, sonst verletze ich mich noch. Dann ist es aus mit Leipzig. Die letzte Wende. Das Ziel liegt vor mir. Zehn Kilometer, wie schon so oft. Je älter wir werden, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen.



Dann ändere ich eben das Lauftempo und die Strecke. Oder ich setze die Wissenschaft außer Kraft und laufe der Zeit davon. Egal, nächste Woche habe ich viel Zeit zum Nachdenken. In Leipzig werde ich diese Theorie weiter verfolgen. 100 Kilometer zum Gedanken schweifen lassen. Da werde ich zum Philosophen. Liebe Freunde der Laufkunst, drückt mir die Daumen. One week to go! Am Samstag um 6 Uhr geht es los!



Run happy and smile!

Euer Querläufer