Haßfurterin wurde 90

Ihren 90. Geburtstag feierte Agnes Melerski in Haßfurt. Dazu gratulierte Bürgermeister Günther Werner.

Agnes Gawarkiewicz kam in Thorn (Torun) in Polen zur Welt, der Geburtsstadt von Nikolaus Kopernikus. Thorn wurde im 13. Jahrhundert von Westfalen bevölkert; auch die Großmutter von Agnes Melerski stammte aus Gelsenkirchen. Daher besuchte sie die deutsche Schule in Thorn und arbeitete später in einem Süßwarengeschäft. 1947 heiratete sie Edmund Melerski, mit dem sie eine Tochter und zwei Söhne bekam, von denen der Älteste bereits verstorben ist. 1989 zog das Ehepaar wegen der deutschen Wurzeln von Agnes Melerski nach Haßfurt. Ihr Mann starb 1997. "Ich fühle mich hier sehr wohl", erzählt die rüstige Jubilarin, die vier Enkel, fünf Urenkel sowie eine Ururenkelin hat. ul