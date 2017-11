Haßfurter Nachwuchs erringt die ersten Turniererfolge

red



Seit gut einem Jahr können Jugendliche beim TV Haßfurt das Badmintonspielen lernen und verbessern. Nun trauten sich drei Nachwuchssportler zu ihrem ersten Jugend-Bezirksranglistenturnier nach Ochsenfurt.Trotz anfänglicher Nervosität wurde die Teilnahme zu einem vollen Erfolg. Aaron Krapf erreichte in seiner Leistungsklasse auf Anhieb den ersten Platz im Jungeneinzel. Auch Tim Krines und Leo Etzel zeigten im Jungendoppel, was sie gelernt hatten. Für sie war erst im Finale Schluss, und der beachtliche zweite Platz in der Leistungsklasse 3 war die Belohnung für die wöchentlichen Trainingseinheiten.Jugendliche, die sich auch für diesen vielseitigen Sport interessieren, können immer montags gerne zum Schnuppern beim Training vorbeischauen, teilt der Verein mit. Weitere Informationen im Internet unter www.tv-hassfurt.de