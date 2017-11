Haßfurt intensiviert das Stadtmarketing

Bürgermeister Günther Werner (FW) und der neue Stadtmanager Marc Heinz laden alle Interessierten zu der Kick-Off-Veranstaltung "Stadtmarketing" ein. Sie findet, wie die Stadt mitteilte, am Montag, 20. November, um 19 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt statt (kleiner Saal).

Der Stadtrat, die Verwaltung und der Aktionskreis Haßfurt aktiv sowie interessierte Bürger erstellen seit Herbst 2015 in Zusammenarbeit mit dem Fachbüro "CIMA" ein Marketingkonzept für die Stadt Haßfurt. Der Prozess beinhaltete Gespräche und Workshops. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind laut Stadt in einem Stadtmarketingkonzept (Organisationskonzept und Handlungsprogramm) zusammengefasst.

Dieser Handlungsleitfaden wird bei der Kick-Off-Veranstaltung durch die"CIMA" und die verantwortlichen Akteure der Stadt vorgestellt. Das Fachbüro übergibt nun den Leitfaden an die Stadt Haßfurt mit ihren Gewerbetreibenden, Vereinen, ihrer Verwaltung und Bürgern.

Die Unternehmen von Handel, Gewerbe und Industrie leisten in Haßfurt einen wichtigen Beitrag zu der regionalen Wertschöpfung, betont die Stadt. Sie sind zugleich Keimzelle für Innovationen, Wachstum und Arbeitsplätze. Stadtmarketing betrifft also jeden in Haßfurt. red