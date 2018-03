Haßfurt blieb lieber drinnen und hörte Musik

Schnee, Kälte und der eisige Wind hielten viele Bürger am verkaufsoffenen Sonntag davon ab, durch die Straßen von Haßfurt zu flanieren. Der Aktionskreis Haßfurt Aktiv hatte sich darauf vorbereitet und Stadtmanager Marc Heinz, der größtenteils die Organisation übernommen hat, hatte auf Aktivitäten im Freien verzichtet. So gab es nur einige Verpflegungsstände am alten Rathaus. Gemäß dem Motto "Drinnen & draußen - Markt für Haus, Garten & Freizeit" für die künftigen Frühjahrsmärkte hatte Haßfurt den Schwerpunkt auf "Pflanzen, Gartengestaltung und -dekoration gelegt. "Wir haben das Beste aus der witterungsbedingten Situation gemacht, und als die Sonne am Nachmittag etwas rauskam, waren doch einige Menschen unterwegs, und die gute Musik der Band hat eine Reihe von Interessierten in die Rathaushalle gelockt", sagte Marc Heinz am Abend. Die Musik machte das Duo "Ocean-Drive" aus Würzburg (im Bild) mit Manuela Huber und Marco Hohner. Foto: Ulrike Langer