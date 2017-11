Hasen anschauen in Seidenhof

Am Wochenende veranstaltet der Kleintierzuchtverein Burghaig-Kulmbach seine Vereinsschau in der Ausstellungshalle im Ortsteil Seidenhof 27. Ausgestellt werden 265 Hühner, Tauben und Kaninchen. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Samstag um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. red