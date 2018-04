Hase und Reh liefen vors Auto

Zwischen Schondra und Singenrain rannte ein Hase in der Nacht auf Sonntag in einen VW Golf. Das relativ kleine Tier verursachte größeren Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht. In derselben Nacht passierte auf der Steigungsstrecke zwischen Speicherz und Volkers ein weiterer Unfall: Ein Reh prallte auf das Auto einer 20-Jährigen. Der Schaden: etwa 1000 Euro. Das Reh rannte in den Wald. Der Jagdpächter wurde informiert. pol